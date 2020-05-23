منع دخول أتوبيسات الرحلات مطروح في عيد الفطر

اكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه لن يتم السماح بدخول أتوبيسات الرحلات طوال أيام عيد الفطر .





وأضاف أنه سيتم التشديد الامني علي كافة المحاور التي تودى بمطروح لمنع دخول الرحلات تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في إطار الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا





وأشار الي التوجية بقيام حملات تموينية على الأسواق مكونة من مديرية التموين والصحة والطب البيطري خلال فترة العيد للتاكد من سلامة المعروض من السلع للمواطنين والالتزام بالأسعار المقررة.

واكد شعيب انه تم التوجيه لجميع رؤساء المدن بالمحافظة خاصة مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح بمراقبة القري السياحية بالساحل الشمالي مع التنبيه على جميع القرى السياحية بنطاق المحافظة بعدم السماح بأى تجمعات داخل القرى السياحية ، والإلتزام داخل الوحدات أثناء فترة الحظر وغلق الشواطئ الخاصة والعامة تماما طول اليوم .









كما وجه بالتنبيه على أصحاب القرى السياحية بعدم إستخدام الشواطئ أو إقامة أى حفلات جماعية خلال فترة عيد الفطر المبارك مع إستمرار العمل بأجهزة الكشف بالماسح الحرارى وأجهزة التطهير والتعقيم بمدخل بوابات الرسوم ومدخل المدن للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ مطروح أنه تم التشديد على جميع السائقين بمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة ، ومحطة اتوبيس غرب الدلتا ومحطة أتوبيس السوبر جيت ،بعدم تحميل السيارات والخروج بها من المواقف إلا بإرتداء الكمامات ،مع فرض غرامة 1000 جنيه على السائق الذى يحمل ركاب بدون كمامات واحالته للمساءلة القانونية مع الغاء التراخيص فى حالة التكرار.





وأشار إلى استمرار غلق جميع المقاهى والكافيهات والكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية أوما يماثلها غلق كامل على مدار اليوم ، والتأكيد على عدم السماح بأي تجمعات بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ والتشديد على تطبيق المواطنين إجراءات الالتزام بفترة الحظر والمتابعة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح