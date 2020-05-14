AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

الخميس 14/مايو/2020 - 10:34 ص
مستشفى عزل النجيلة
مستشفى عزل النجيلة
Advertisements
ايمن محمود
احتفلت مستشفى عزل النجيلة المركزي باليوم العالمي للتمريض بتكريم قسم التمريض بالمستشفى، تقديرا لدورهم في رعاية المرضى.

وقام  الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل بالنجيلة والدكتور محمد أبو طالب نائب المدير بتكريم طاقم  التمريض والعاملين بالمستشفى ومنحهم شهادات تقدير.

اقرأ أيضا 

وأكد الدكتور محمد علي عبر الصفحة الرسمية بمستشفى النجيلة أن هذا التكريم يأتي تقديرا لإسهامات طاقم التمريض بمستشفى النجيلة وتقديرا لجهودهم في تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وأضاف أن الاحتفال هذا العام، له مذاقا خاصا في ظل جائحة كورونا، وما يساهم به قطاع التمريض في مواجهة الفيروس، خاصة وان مستشفى النجيلة هو أول مستشفى عزل على مستوى الجمهورية وأول من تعامل مع مرضى الفيروس. 

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في ١٢ مايو من كل عام وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1965.
كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض
كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض
كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض
كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض
كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مغسل موتى كورونا بمستشفى النجيلة: لم أر أسرتي منذ 70 يوما وعلى الجميع التزام منازلهم

توزيع ورود على مرضي كورونا والطاقم الطبي بمستشفي عزل النجيلة

بين الخوف من الغد وورود الاحتفال.. كيف قضى مرضى كورونا شم النسيم بمستشفى العزل بالنجيلة؟

وفاة ثانى حالة من الأطقم الطبية فى مستشفى العزل بالنجيلة

نقابة التمريض تنعى وفاة أول ممرض بكورونا وتقرر صرف 20 ألف جنيه لأسرته

عمل في تعقيم غرف المرضى فلحق بهم.. قصة وفاة عم سيد شهيد كورونا

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا: آسر ياسين بشخصية مستر عمر.. حرق أحداث نهاية مسلسل البرنس.. كيف احتفلت إنجي المقدم بعيد ميلاد شقيقتها

نجم الزمالك السابق ينتقد اللاعبين ومسؤولي الفرق بسبب ظهورهم في برامج رامز

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقى لـ ليلى حمادة وأحدث ظهور لها

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. تعرف على عدد زيجاته

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

قصة مسلسل البرنس في كرداسة.. سيدة تقتل زوجها بمعاونة نجله لبيع منزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات