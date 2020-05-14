كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

احتفلت مستشفى عزل النجيلة المركزي باليوم العالمي للتمريض بتكريم قسم التمريض بالمستشفى، تقديرا لدورهم في رعاية المرضى.





وقام الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل بالنجيلة والدكتور محمد أبو طالب نائب المدير بتكريم طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى ومنحهم شهادات تقدير.





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وأكد الدكتور محمد علي عبر الصفحة الرسمية بمستشفى النجيلة أن هذا التكريم يأتي تقديرا لإسهامات طاقم التمريض بمستشفى النجيلة وتقديرا لجهودهم في تقديم الرعاية الطبية للمرضى.





وأضاف أن الاحتفال هذا العام، له مذاقا خاصا في ظل جائحة كورونا، وما يساهم به قطاع التمريض في مواجهة الفيروس، خاصة وان مستشفى النجيلة هو أول مستشفى عزل على مستوى الجمهورية وأول من تعامل مع مرضى الفيروس.



