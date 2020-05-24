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محافظات

هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 03:38 ص
كيف احتفلت اول مستشفي
كيف احتفلت اول مستشفي عزل بمصر بعيد الفطر..صور
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ايمن محمود
لم يمنع فيروس كورونا مسئولي مستشفى العزل بالنجيلة من مشاركة المرضى وطاقم العمل بالمستشفى فرحتهم بقدوم عيد الفطر المبارك. 

وأكد الدكتور محمد علي، مدير مستشفى العزل بالنجيلة، أنه تم تعليق زينة  بمدخل وطرق المستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما تم توزيع الهدايا علي المرضي والطاقم الطبي وتم تشغيل تكبيرات العيد في السماعات الداخلية.

وأضاف محمد علي أن ذلك يأتي تخفيفا على مرضى فيروس كورونا ورفع الروح المعنوية للطاقم الطبي بالمستشفى ومشاركتهم فرحة العيد. 

وتقدم للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح بالتهنئة لحلول عيد الفطر المبارك ولجميع العاملين بالمستشفى.

 
وأكد  الدكتور محمد ابو طالب نائب مدير مستشفي العزل بالنجيلة: "نسعى لمشاركة المرضى والطاقم الطبي في مختلف المناسبات، حيث تم توزيع الورود خلال أعياد شم النسيم وتم تعليق الزينة بمناسبة شهر رمضان تعويضا للمرضي والطاقم الطبي عن ترك أسرهم ورفع الروح المعنوية.

يذكر أن مستشفى العزل بالنجيلة تعد أولى مستشفيات العزل على مستوى مصر والتي اختارتها وزارة الصحة لعلاج مرضي فيروس كورونا.
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
هدايا وتكبيرات| أول مستشفى عزل بمصر تحتفل بعيد الفطر مع مصابي كورونا.. صور
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