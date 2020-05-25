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رياضة

كورونا ينعش الكرة المصرية.. أندية الدوري تنقب فى مناجم الناشئين للخروج من مآزق الأزمة المالية

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:24 ص
الكورة في زمن الكورونا
الكورة في زمن الكورونا
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حسام الحارتي

 تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، في خلق أزمة  داخل الكرة المصرية ومن المتوقع أن تغير فكر الأندية خلال الفترة المقبلة .

وأصبحت أندية الدوري المصري في مآزق بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين خلال الفترة الحالية على الرغم من توقف النشاط الرياضي .

وعقب إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  إعادة النشاط الاجتماعى وفتح الأندية تدريجيا بداية من مطلع الشهر المقبل وفتح باب الأمل في عودة النشاط الرياضي  من جديد مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية بداءت الأندية المصرية في اتخاذ كافة الأجراءات للاستعداد لإستئناف الدوري من جديد .

منجم قطاع الناشئين .

بدأت اندية الدوري المصري في إستعادة أبنائهم لتجنب إستعارة بعض اللاعبين الإجانب خلال الفترة المقبلة لتفادي الأزمة المالية من خلال إعادة النظر إلي صفوف الناشئين والاهتمام بهم لإعادة النظر إليهم من جديد .


ويعد نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أول الأندية المصرية التي بدأت في الإعتماد على صفوف الناشئين لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة

ويأمل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق  من خلال قطاع الناشئين دون الاعتماد على عناصر خارجية اوأجنبية لتكوين جيل جديد من أبناء النادي

الاتحاد السكندري ينقب عن الناشئين قبل استئناف الدوري

بحث طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري  عن الناشئين فى قطاع النادى لتدعيم صفوف الفريق الأول بالموسم المقبل فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها أندية الدورى بسبب تجميد النشاط عقب انتشار فيروس كورونا .

 

ويأمل طلعت يوسف في تدعيم صفوف الفريق من قطاع الناشئين خصوصا في بعض المراكز وعلى رأسها صانع الألعاب عقب عودة أحمد رفعت إلي صفوف نادي الزمالك من جديد .

 

ولجأ طلعت يوسف إلي قطاع الناشئين بناي الاتحاد السكندري للأعتماد على بعض اللاعبين وتصاعيدهم إلي صفوف الفريق الأول خصوصا عقب الأزمة المالية التي ستواجه الاندية .

ويسعي حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بالتعاون مع فرج عمر رئيس النادي عن الاعتماد على صفوف الناشئين لتفادي الأزمة المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة وتدعيم صفوف الفريق من أبناء النادي

 ويبحث  النادي الأهلي والعديد من الأندية الاعتماد على الناشئين خلال الفترة المقبلة للخروج من الأزمة والتي تسبب في تغير مصير الكرة العالمية والمصرية خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلي انخفاض عقود اللاعبين

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