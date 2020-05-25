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توك شو

أسرار لأول مرة.. الفنانة يسرا تتحدث عن دعمها لنور هشام سليم.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:29 ص
الفنان هشام سليم
الفنان هشام سليم وابنه نور
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كـريـم الـخـطـيـب
تحدثت الفنانة يسرا لأول مرة، عن دعمها لنور ابن الفنان هشام سليم بشأن تحويل هويته من أنثى إلى ذكر، مؤكدة أنها تؤيد موقف الفنان هشام سليم مع أبنه نور لانه يعتبر موقف شجاع خاصة أنها محنة للطرفين.

وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج «التاسعة» المذاع على قناة «الاولى» أن مواجهة مجتمع لا يقبل فكرة التحويل الجنسي من أنثى إلى ذكر صعب خاصة ان الوعي محدود، موضحة أن الموضوع بالتأكيد صعب لكل الأسرة ولكن طريقة التعامل معه كان راقي.

وأوضحت يسرا أنها تعاملت نور أبن هشام سليم عندما كان طفل وكانت تنظر له على أنه ذكر وليس أنثى خاصة ان تكوينه وأفعاله وقوته كانت ذكورية.

وقدمت الفنانة يسرا التحية والشكر لـ أصدقاء نور لموقفهم الثبات ومازالوا يحبونه وهو أصديقاء مقرب لهم، مضيفة أن نور هشام سليم جدع وفيه شهامة جميلية.
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