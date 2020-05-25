يسرا: تعرضت للإجهاض ونفسي أبقى أم .. وبعمل البوتكس للتجميل..وعادل إمام أنقذ حياتى

أجهشت الفنانة يسرا، بالبكاء الشديد ، عند عرض مشهد دفن ابنها بمسلسل "خيانة عهد", متابعة:" أنا كنت برتعش بجد وتذكرت لحظة وفاة والدتى وأنا كنت برتعش قد دا 10 مرات".





يسرا: لدي أصدقاء أصيبوا بـ كورونا.. وموقف مصر جيد في مواجهة الفيروس





تحدثت الفنانة يسرا عن طريقة التعامل في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها ملتزمة بالإجراءات الوقائية لمواجهة أزمة كورونا، وأكدت أنه من الضروري أن موقف مصر في التعامل أزمة كورونا أفضل من من دول العالم التي انتشر بها المرض، خاصة أن لديها أصدقاء أصيبوا بـ كورونا وصديق لها توفى بسبب الفيروس.





بسبب كورونا .. يسرا: كل اللي في البيت ببخ عليهم مطهرات وأولهم جوزي









قالت الفنانة يسرا إن عيد الفطر هذا العام مختلف تماما عن الأعياد السابقة، ولكن علينا ان نتفاءل ويكون لدينا طاقة إيجابية لتخطي هذه الفترة الصعبة.





وأضافت أنها ملتزمة بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها حريصة على العزل المنزلي وإتباع كافة الإجراءات والضوابط الصحية.





أسرار لأول مرة.. الفنانة يسرا تتحدث عن دعمها لنور هشام سليم

تحدثت الفنانة يسرا لأول مرة، عن دعمها لنور ابن الفنان هشام سليم بشأن تحويل هويته من أنثى إلى ذكر، مؤكدة أنها تؤيد موقف الفنان هشام سليم مع أبنه نور لانه يعتبر موقفا شجاعا خاصة أنها محنة للطرفين.





عادل إمام أنقذ حياتى.. يسرا تتحدث لأول مرة عن إجهاضها ومرضها بفيروس يصيب المخ





تحدثت الفنانة يسرا لأول مرة عن إصابتها بفيروس بالمخ، مشيرة إلى أنها من الشخصيات التي تتحمل الوجع والألم، موضحة أنها سافرت إلى فرنسا لتلقي العلاج والبعض كانت يعتقد أنها في نزهة ولكنها كانت تعالج من الفيروس الذي أصيبت به.





العبقري والمخلص.. يسرا تتحدث عن يوسف شاهين وأحمد زكي









بعمل البوتكس منذ اختراعه.. يسرا: مؤمنة بعمليات التجميل ولكن بشروط

قالت الفنانة يسرا، إنها مؤمنة بعمليات التجميل ولكن بشرط عدم تغيير الشكل، موضحة أن الجمهور يجب ألا يلاحظ التغيير في الشكل، مضيفة أنها أجرت عمليات البوتكس ولكنها حريصة على عدم الاسراف في عمليات التجميل التي لا تحتاج إلى تغيير، متابعة بعمل البوتكس من يوم ما اخترعوه.





يسرا: يجب أن تصبح النظافة أهم عاداتنا في المستقبل للوقاية من الأمراض





قالت الفنانة يسرا, إنه يجب أن تصبح النظافة من أهم عاداتنا في المستقبل للوقاية من وباء كورونا ومعظم الامراض المتفشية في المجتمع، متابعا أنه لا يجب أن نتخذ أمر فيروس كورونا بالسخرية لانه وباء عالمي ولم يستطع أحد ان يتحكم فيه أو يقضي عليه.





يسرا تتحدث عن تجربتها في مسلسل رأفت الهجان ورأيها في الاختيار

تحدثت الفنانة يسرا عن مشاركتها في مسلسل "رأفت الهجان" قائلة: "من الأقرب الي قلبي ومن الأعمال التي اعتز بها، مؤكدة أن رأفت الهجان أخرج الوطنية عند المصريين في هذا الوقت، وأظهر البطولات لأشخاص خدموا الوطن، مثل مسلسل الاختيار لأنه أخرج الوطنية عند المصريين خاصة الشباب".





يسرا: سعيدة بخيانة عهد .. والحمد لله انهم خانوني في المسلسل مش في الحقيقة

كشفت الفنانة يسرا عن كواليس وأسرار مشاركتها في مسلسل «خيانة عهد» وشخصيتها التي جسدتها في المسلسل التي تأثر بها الجمهور وتفاعل معها في كل حلقة.



