عبدالمجيد: تعافي ثلاثة زملاء مصابين بـ"كورونا"









أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، تعافي الثلاثة زملاء، مصابي فيروس كورونا المستجد، وخروج حالتين من العزل، اليوم، بعد سلبية المسحة، فيما تستعد الحالة الثالثة للخروج، غدًا، إن شاء الله.





وأضاف عبدالمجيد، تم تقديم كامل الدعم للزملاء، منذ بداية طلب الدعم من اللجنة، ومتابعتهم خلال فترة العزل، ليصل إجمالي حالات الصحفيين المتعافين إلى خمسة زملاء.





وأعرب عبدالمجيد، عن سعادته بعودة الزملاء إلى بيوتهم، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، مع أسرهم، لتكتمل فرحتهم.





وقال عبدالمجيد، ثبت إيجابية حالة جديدة بين أعضاء النقابة، وتخضع للعلاج بالعزل وحالتها مستقرة، فيما يخضع ست حالات من آباء وأمهات وأخوات الصحفيين لتلقي العلاج، بعد ثبوت إيجابيتهم، خمسة منهما بالعزل، ويجري العمل لتوفير مكان للحالة السادسة.





وتعمل لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال غرفة عملياتها، برئاسة عبدالمجيد، على مدار الساعة، لتلقي طلبات دعم الزملاء الصحفيين وأسرهم، وكذا تسهيل تلقي خدمات العلاج اليومية، وتحويلات التحاليل والأشعة.





وأوضح عبدالمجيد، أن اللجنة تعمل بأساليب غير نمطية، لمواجهة التحديات غير المسبوقة، التي تواجه العالم وفي القلب منه مصر، والأسرة الصحفية، حيث تم التفاعل السريع مع الأزمة وتفعيل آلية الواتس لدى الجهات الطبية، لتقديم الخدمات عن بُعد وتسهيل تلقي قرابة ألف زميل منذ بداية الأزمة لخدمات طبية بين دعم تحويلات تحاليل وأشعة وعمليات جراحية وطوارئ وحالات حرجة بغرف العناية.





ودعا عبدالمجيد، الزملاء وأسرهم لتوخي الحذر، والالتزام بمقتضيات الإجراءات الاحترازية، وكذا المؤسسات الصحفية، لتوفير سُبل الحماية للزملاء عامة، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة.





وقدم عبدالمجيد التهنئة لجموع الصحفيين وأسرهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وللشعب المصري كافة.





ووجه عبدالمجيد الشكر لغرفة مجلس الوزراء، لتعاونها مع اللجنة في دعم الزملاء وأسرهم، ووجه الشكر أيضًا للدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، والدكتور بيتر وجيه مدير مستشفى حميات العباسية، والدكتور محمد قنديل بحميات العباسية، والدكتور محمد الخولي مدير مستشفى صدر المرج.



