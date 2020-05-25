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محافظات

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:04 م
الأشقاء الثلاثة المتوفين
الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية
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محمد الطحاوي

حصل موقع صدي البلد على صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد بقرية الرحمانية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية .


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حيث أكد بعض أهالي القرية أنهم شهدوا منذ عدة أيام وفاة شقيقين علي مدار أيام متفاوتة وأصيب شقيقهم الثالث بارتفاع في درجة الحرارة وأعراض الإصابة بـ فيروس كورنا وتم نقله إلي أحد المستشفيات وتوفي داخلها.

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وأضاف "محمد.م" أحد أبناء القرية أن بداية الواقعة عندما توفي شقيقين هما "فريد.أ"  و "مجدي.أ" أحد أبناء القرية فتم إقامة سرادق عزاء من قبل أهليته وقام شقيقة "حسن" بمصافحة المعزين وعقب مرور أيام أصيب "حسن" بإشتباة وأعراض فيروس كورونا فتم نقلة الي أحد المستشفيات.

 

واستكمل "محمد" أنه توفي شقيقهم الثالث داخل المستشفي فتم الاستعانة بأحد أعضاء مجلس النواب لتسهيل إجراءات مراسم استخراج الجثة من المستشفي ودفنها .

 

وأشار إلى أنه نظم أهالي القرية عزلا منزليا ذاتيا عقب وفاة أحد أبناء القرية مصابا بفيروس كورونا المستجد.

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية
ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية
ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية
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