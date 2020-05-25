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محافظات

وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا وتطهير قرية الرحمانية بالشرقية.. التفاصيل الكاملة

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:10 م
عمليات التطهير
عمليات التطهير
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محمد الطحاوي

أكد بعض أهالي قرية الرحمانية التابعة لمركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية ان القرية شهدت منذ عده أيام وفاة شقيقين علي مدار أيام متفاوتة وعقب ذلك أصيب شقيقهم الثالث بأرتفاع في درجة الحرارة وأعراض الأصابة بفيروس كورنا وتم نقله الي أحد المستشفيات وتوفي داخلها.

 

وأضاف "محمد.م" أحد أبناء القرية ان بداية الواقعة عندما توفي شقيقين هما "فريد.أ"  و "مجدي.أ" أحد أبناء القرية فتم إقامة سرادق عزاء من قبل أهليته وقام شقيقة "حسن" بمصافحة المعزيين وعقب مرور أيام أصيب "حسن" بأشتباة وأعراض فيروس كورونا فتم نقلة الي أحد المستشفيات.

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وأستكمل "محمد" انه توفي شقيقهم الثالث داخل المستشفي فتم الأستعانة بأحد أعضاء مجلس النواب لتسهيل أجراءات مراسم أستخراج الجثة من المستشفي ودفنها .

 

وأشار الي انه نظم أهالي القرية عزلا منزليا ذاتيا عقب وفاة أحد أبناء القرية مصابا بفيروس كورونا المستجد.

 

فيما أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، انه تم أجراء أعمال التعقيم والتطهيلا للقرية عقب أكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة أحدهم.

 

وأضاف المصدر انه تم وفاة أحد شباب القرية عقب أيام من وفاة شقيقة والذي يعمل في عيادة أحد الأطباء وعضو مجلس النواب عن دائرة ابو كبير .

 

فيما سادت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الأجتماعي تتهم عضو مجلس النواب بتسهيل خروج جثمان أحد المتوفين نتيجة أصابتة بفيروس كورونا المستجد دون أتخاذ أي من الأجراءات الوقائية والأحترازية خلال دفن الجثة.

 

فيما نفى عضو مجلس النواب، تلك الشائعات مؤكدا انه من غير المعقول ان يتدخل أي شخص في تسهيل خروج أي متوفي بكورونا دون أتخاذ الأجراءات الوقائية والأحترازية خلال التعامل مع غسل ودفن المتوفي.

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