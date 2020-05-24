خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحي بمدينة جامعة الزقازيق.. صور

تقدم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لأبناء وأسر المصريين العائدين من الخارج بالعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق وتم تقديم كعك العيد لكل أسرة وهدايا عينية للأطفال ، في إطار مراسم خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحى بمجمع البطراوي بالمدينة الجامعية بالزقازيق فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .









وعبر المصريون الوافدون من الخارج بـ العزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجامعة ، لحرصه الدائم على تقديم الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية المتكاملة لهم ، ويأتى ذلك من خلال أطقم طبية على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية.









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وقدم "شعلان" الشكر والامتنان للأطقم الطبية وهيئات التمريض والأطقم الإدارية والعمال بمستشفيات جامعة الزقازيق والعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق على دورهم الوطنى حيث يمثلون جيش مصر الأبيض لمجابهة الأزمة الحالية ، موضحا أن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.









وأكد رئيس جامعة الزقازيق أنه تم إجراء اختبارات فيروس كورونا للمصريين العائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بالزقازيق بمستشفيات الجامعة وكانت النتائج جميعها سلبية، حيث سلم جوازات السفر للمصرين الوافدين من الخارج وسمح بخروجهم من العزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق.







