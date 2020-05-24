AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحي بمدينة جامعة الزقازيق.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 10:27 م
خروج المصريين العائدين
خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل
Advertisements
محمد الطحاوي
تقدم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق،بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لأبناء وأسر المصريين العائدين من الخارج بالعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق وتم تقديم كعك العيد لكل أسرة وهدايا عينية للأطفال ، في إطار مراسم خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحى بمجمع البطراوي بالمدينة الجامعية بالزقازيق فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .


وعبر المصريون الوافدون من الخارج بـالعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجامعة ، لحرصه الدائم على تقديم الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية المتكاملة لهم ، ويأتى ذلك من خلال أطقم طبية على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية.


اقرأ ايضا:


وقدم "شعلان" الشكر والامتنان للأطقم الطبية وهيئات التمريض والأطقم الإدارية والعمال بمستشفيات جامعة الزقازيق والعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق على دورهم الوطنى حيث يمثلون جيش مصر الأبيض لمجابهة الأزمة الحالية ، موضحا أن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


وأكد رئيس جامعة الزقازيق أنه تم إجراء اختبارات فيروس كورونا للمصريين العائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بالزقازيق بمستشفيات الجامعة وكانت النتائج جميعها سلبية، حيث سلم جوازات السفر للمصرين الوافدين من الخارج وسمح بخروجهم من العزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق.


الجدير بالذكر أن جامعة الزقازيق استقبلت مساء يوم الاثنين الماضى الموافق 18 مايو 2020  وفد المصريين العائدين من الخارج والبالغ عددهم ٧٥٠ مواطنًا عائدين من المملكة العربية السعودية لقضاء فترة الحجر الصحي المقررة لهم بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بالزقازيق والتى انتهت بعد اجراء الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة بنتائج سلبية خرجوا بعد انقضاء فترة الحجر الصحى خلال أسبوع.
خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحي بمدينة جامعة الزقازيق.. صور
خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحي بمدينة جامعة الزقازيق.. صور
خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحي بمدينة جامعة الزقازيق.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجهيز المدينة الجامعية بالزقازيق لاستقبال 750 شخصا لقضاء فترة العزل..صور

بالأعلام والورود.. محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يستقبلان 400 وافد من الخارج

بعد إصابة رئيس مباحث قسم أول الزقازيق ومعاونه بفيروس كورونا.. تعرف على نتيجة مسحة مأمور القسم

بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور

أغان وطنية وهدايا.. رئيس جامعة حلوان يستقبل الفوج الأول من المصريين العائدين بحجر المطرية

ولادة أول طفلة بالحجر الصحي للعائدين من الخارج بمدينة جامعة الزقازيق

ترشيحاتنا

علماء فيروسات يتوقعون اختفاء كورونا من تلقاء نفسه .. فيديو

من أمام حمام السباحة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار

عيد الفطر في ليبيا.. فرحة في ظل الحرب تحكمها إجراءات من حكومتين

بعد انتهاء أزمة حبسه.. حمدي النقاز وزوجته يهنئان جمهوره بالعيد.. شاهد

بسبب مباراة ليفربول وأتليتكو .. وفاة 41 مشجعا بكورونا

رسوب 2035 طالبا في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة بسبب الأبحاث.. والتعليم: امتحانات الدور الثاني 21 يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان اللامع.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في العيد

بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء

مفتوح فوق الركبة.. سامو هجرس يعرض فستانا لـ كارولين عزمي