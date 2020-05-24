هدايا للأطفال .. كيف احتفل الطاقم الطبي بعزل جامعة الزقازيق بعيد الفطر

نظم أفراد الطاقم الطبي بمستشفي العزل الاقتصادي بمستشفيات جامعة الزقازيق ،اليوم، حفلا للاحتفال بعيد الفطر المبارك وتقديم الهدايا لطفل وطفلة مصابين بفيروس كورونا المستجد ومحتجزين داخل القسم.





أكد أفراد الطاقم الطبي أنهم حرصوا علي رسم الفرحة والبسمة على وجوه المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحتجزين داخل قسم العزل بعيد الفطر المبارك عن طريق تعليق البلالين والزينة وتقديم الهدايا.

أقرأ ايضا:

ولادة أول طفلة بالحجر الصحي للعائدين من الخارج بمدينة جامعة الزقازيق





وأضاف أفراد الطاقم الطبي أن جميع التجهيزات تمت تحت إشراف مس "رفيعة" وتم تقديم مجموعة من الهدايا والألعاب لأصغر طفل وطفلة تم أحتجازهم داخل قسم العزل في محاولة منهم لأشعارهم بفرحة عيد الفطر المبارك.

فيما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة وتقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم ونشر الأمن والأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشاره.

وأكد محافظ الشرقية على تفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا.