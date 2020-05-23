وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا فى الشرقية بعد إصابته بكورونا

اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي وفاة الدكتور "عبد اللطيف عبد الحميد"مدير الأدارة الصحية بمدينة ههيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب «عبد اللطيف» منذ عده أيام وتم نقلة الي مستشفي العزل الصحي لتلقي العلاج اللازم ولكن وافاته المنية اليوم وجاري نقل الجثمان تمهيدا لدفنه مع أتخاذ الأجراءات الوقائية والأحترازية.

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فيما تقدمت النقابة العامة لأطباء الشرقية بخالص العزاء في وفاته علي صفحتها علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك".

وجاء نص البيان كلأتي..تنعي نقابة أطباء الشرقية الدكتورعبد اللطيف عبد الحميد مدير أدارة ههيا الصحية الذي وافته المنية متأثرًا بأصابته بفيروس كورونا للفقيد الرحمة نحسبه عند الله من الشهداء و لأسرته خالص العزاء.

يذكر ان الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد على شغل منصب مسئول التطوير بالمنطقة الشمالية للشئون العلاجية والرعاية الأولية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة بالشرقية ثم مدير الأدارة الصحية بمدينة ههيا.