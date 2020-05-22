ولادة أول طفلة بالحجر الصحي للعائدين من الخارج بمدينة جامعة الزقازيق

شهدت مستشفيات جامعة الزقازيق ولادة الطفلة " فيروز" أول طفلة تولد بالحجر الصحي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بمدينة الزقازيق لإحدي السيدات عقب عودتها من الخارج.

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع العائدين من الخارج ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم لهم أثناء قضائهم فترة الحجر الصحي المقررة لهم بالمدينة الجامعية.

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وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه في هذا الإطار توجه فريق طبي بقسم النساء والتوليد لمتابعة الحالات بالحجر الصحي وخلال إجراء الفحوصات الطبية تعرضت سيدة لآلام الولادة وتم التعامل مع الحالة طبقًا للقواعد والبروتوكولات الطبية المتبعة، بالإضافة إلي إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لحماية السيدة والطفلة المولودة وكامل الفريق الطبي من فيروس كورونا المستجد.





وتم إجراء عملية الولادة القيصرية وذلك بمشاركة فريق طبي متميز من المستشفيات الجامعية تحت إشراف وحضور الدكتور وائل صبري نصير أستاذ النساء والتوليد والمشرف العام على الشئون العلاجية، و الدكتور محمد الحسينى القدوسي مدير مستشفى طوارىء الولادة، وكوادر طبية من أقسام النساء والتوليد ،والتخدير، والأطفال، وأفراد التمريض، ، بالإضافة إلي فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.





وأكد الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية استقرار الحالة الصحية للسيدة والطفلة المولودة،مشيرًا إلي إستمرار تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لجميع المرضى من العائدين من الخارج و المقيمين بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية ، وتقديم العلاج اللازم مع اتخاذ الإجراءات الوقائيه اللازمة لهم طبقًا لتوجيهات د.عثمان شعلان رئيس الجامعة وتوصيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.