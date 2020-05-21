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محافظات

خروج أول حالة عقب تعافيها من كورونا من مستشفى حميات الزقازيق

الخميس 21/مايو/2020 - 10:57 م
خروج أول حالة عقب
خروج أول حالة عقب تعافيها من فيروس كورونا
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج أول حالة شفاء مصابه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ، وذلك اليوم من مستشفي حميات الزقازيق، والتي تم اكتشاف إصابتها بالمستشفي منذ ١٥ يوما.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه  تم إستكمال العلاج وتقديم الرعاية الطبية لها بالمستشفي، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لها من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لها.


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وأشار "مسعود" الي أنه من المقرر ان يتم إستكمال فترة العزل بالمنزل، وتم التأكيد عليها بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفي، علي المجهود البطولي المبذول لصالح المرضي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الوطني، وشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفان.

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