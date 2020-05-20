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محافظات

بدءًا من الغد.. «صحة الشرقية»: المستشفيات العامة والمركزية تستقبل جميع مرضى الأمراض التنفسية والمشتبه إصابتها بـ كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:37 م
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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محمد الطحاوي
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا اليوم مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، لمناقشة خطة العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، وقدّم خلاله التهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي لقرب حلول العيد.

تناول الاجتماع تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة والسكان باستقبال المستشفيات العامة والمركزية بجانب النوعية من الحميات والصدر بالمحافظة، لجميع مرضي الأمراض التنفسية، والحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، اعتبارًا من صباح الغد الخميس، والتعامل معهم وفقًا للمعايير والبروتوكولات المحددة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لهذه الحالات، واستكمال العلاج حسب تشخيص كل حالة مرضية، حيث سيتم تتبع التاريخ المرضي، والفحص الإكلينيكي، مع تطبيق تعريف الحالة.

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 وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم تسجيل بيانات الحالات المشتبه إصابتها علي السيستم الخاص بالوزارة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المرضي الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج وفقًا للأعراض، والتشخيص الطبي ويغادرون المستشفى، والذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، سيتم إجراء تقييم مبدئي للحالات، ومع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهًا إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقًا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليًا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.

وأكد "مسعود" علي مديري المستشفيات التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الإستراتيجي منها، والتجهيزات الطبية اللازمة لبدء العمل ابتداءً من الغد.
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