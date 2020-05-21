وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي مستشفي الحميات بالزقازيق لمتابعة سير العمل بالمستشفى ، والاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. بالمستشفى





كما تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية سياسات التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وإجراءات تحويل الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفى.





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وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية مدير المستشفى بتوفير كافة احتياجات الفريق الطبي الذي تم دعمه لمستشفي الحميات من مستشفي الصالحية المركزي لمدة 14 يوما من هيئة التمريض.





كما ناقش مع مدير المستشفي خطة العمل بالأقسام الطبية وتنفيذ تعليمات وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع اليوم، كما أكد علي التدريب المستمر علي إجراءات مكافحة العدوي، والطرق الصحيحة لإرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.



