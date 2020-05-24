AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أرتفاع أعداد المصابين بـ كورونا من العاملين بجامعة الزقازيق إلى 34 حالة

الأحد 24/مايو/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات جامعة الزقازيق من العاملين بالجامعة بلغ  34 حالة أغلبها حالات مستقرة .

 

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تحويل حالتين مصابتين بفيروس كورنا من ايجابية إلي سلبية ،بعد توفير الرعاية الطبية المتكاملة في التعامل مع هذه الأزمة .

أقرأ ايضا:

هدايا للأطفال .. كيف احتفل الطاقم الطبي بعزل جامعة الزقازيق بعيد الفطر

 

وتوجه "شعلان" بخالص التهاني بعيد الفطر المبارك وبأسمي عبارات الشكر والتقدير والإحترام لأبطال الجيش الأبيض من فريقي العزل المرابطين بمستشفيات جامعة الزقازيق والفريقين الثاني والثالث بمستشفي العلمين ، والمكلفين بتقديم الرعاية الصحية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد مثمنًا سيادته شعورهم بالمسئولية والواجب الوطني وأدائهم لعملهم بكل إخلاص وتفاني.

 

كانت مستشفيات جامعة الزقازيق قد  شهدت ولادة الطفلة " فيروز" أول طفلة تولد بالحجر الصحي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بالزقازيق لسيدة من العائدات من الخارج.

 

جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات رئيس جامعة الزقازيق بضرورة توفير الرعاية  الطبية اللازمة لجميع العائدين من الخارج ومتابعة  حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم لهم أثناء قضائهم فترة الحجر الصحي المقررة لهم بالمدينة الجامعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق

تجهيز المدن الجامعية بالزقازيق كمستشفيات عزل للحالات المشتبه في إصابتها بـ"كورونا"

رئيس جامعة الزقازيق: 5 إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الجيش الأبيض

ارتفاع مصابي تمريض مستشفيات جامعة الزقازيق بكورونا إلى 8 حالات

بدء التشغيل جزئيا لمستشفى القلب والصدر بجامعة الزقازيق

عثروا على جثته داخل السكن.. وفاة أخصائي تمريض في ظروف غامضة

ترشيحاتنا

بعد 8 سنوات.. إيزيدية اختطفها داعش تعود لموقع احتجازها وتروي مأساتها.. فيديو

تطور جديد .. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

اخترقا إجراءات مواجهة كورونا.. الشرطة تضبط الرئيس النمساوي وزوجته

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة

المسماري: أسقطنا 13 طائرة تركية خلال الأيام الماضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. سارة الشامى تتألق بالكاجوال.. شاهد

دراسة تكشف مدة فعالية المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام