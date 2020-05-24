أرتفاع أعداد المصابين بـ كورونا من العاملين بجامعة الزقازيق إلى 34 حالة

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات جامعة الزقازيق من العاملين بالجامعة بلغ 34 حالة أغلبها حالات مستقرة .

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تحويل حالتين مصابتين بفيروس كورنا من ايجابية إلي سلبية ،بعد توفير الرعاية الطبية المتكاملة في التعامل مع هذه الأزمة .

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وتوجه "شعلان" بخالص التهاني بعيد الفطر المبارك وبأسمي عبارات الشكر والتقدير والإحترام لأبطال الجيش الأبيض من فريقي العزل المرابطين بمستشفيات جامعة الزقازيق والفريقين الثاني والثالث بمستشفي العلمين ، والمكلفين بتقديم الرعاية الصحية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد مثمنًا سيادته شعورهم بالمسئولية والواجب الوطني وأدائهم لعملهم بكل إخلاص وتفاني.

كانت مستشفيات جامعة الزقازيق قد شهدت ولادة الطفلة " فيروز" أول طفلة تولد بالحجر الصحي بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بالزقازيق لسيدة من العائدات من الخارج.

جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات رئيس جامعة الزقازيق بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع العائدين من الخارج ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم لهم أثناء قضائهم فترة الحجر الصحي المقررة لهم بالمدينة الجامعية.