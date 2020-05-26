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محافظات

بسعة 30 سريرا.. تجهيز مكان لعزل مصابي كورونا داخل مستشفى بلبيس.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:00 م
تجهيز مكان لعزل المصابين
تجهيز مكان لعزل المصابين بفيروس كورونا
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محمد الطحاوي
قام اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بتفقد مستشفى بلبيس العام للاطمئنان على حالة المرضى بها بحضور مدير مستشفى بلبيس العام.

واطمأن رئيس المدينة على جاهزية المستشفى لاستقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمكان المخصص لذلك، والتأكد من بعده عن باقي أقسام المستشفى والذي يعمل بطاقة 30 سرير معد وفق معايير التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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كما قام اللواء سامي علام رئيس المركز بالتأكد من تنفيذ قرار رئاسة الوزراء المصرية والتزام السائقين بعدم تحرك المواصلات العامة خلال فتره اجازه عيد الفطر المبارك.

حيث تمت متابعة موقف "العايد. موقف السلام. موقف الزقازيق. موقف العاشر من رمضان. موقف مصر".
بسعة 30 سريرا.. تجهيز مكان لعزل مصابي كورونا داخل مستشفى بلبيس.. صور
بسعة 30 سريرا.. تجهيز مكان لعزل مصابي كورونا داخل مستشفى بلبيس.. صور
بسعة 30 سريرا.. تجهيز مكان لعزل مصابي كورونا داخل مستشفى بلبيس.. صور
بسعة 30 سريرا.. تجهيز مكان لعزل مصابي كورونا داخل مستشفى بلبيس.. صور
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