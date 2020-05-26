بسعة 30 سريرا.. تجهيز مكان لعزل مصابي كورونا داخل مستشفى بلبيس.. صور

قام اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس ب محافظة الشرقية بتفقد مستشفى بلبيس العام للاطمئنان على حالة المرضى بها بحضور مدير مستشفى بلبيس العام.





واطمأن رئيس المدينة على جاهزية المستشفى لاستقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمكان المخصص لذلك، والتأكد من بعده عن باقي أقسام المستشفى والذي يعمل بطاقة 30 سرير معد وفق معايير التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





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كما قام اللواء سامي علام رئيس المركز بالتأكد من تنفيذ قرار رئاسة الوزراء المصرية و التزام السائقين بعدم تحرك المواصلات العامة خلال فتره اجازه عيد الفطر المبارك.



