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محافظات

بعد تغيبه عن أسرته من أول رمضان.. إعادة طفل إلى أسرته في الشرقية

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:52 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه أنه تلقى خبرا من مدير وحدة نجدة الطفل بمحافظة قنا يفيد العثور على الطفل " م. ر. ا" المتغيب عن أسرته منذ بداية شهر رمضان.


وأضاف محافظ الشرقية انه كلف مدير وحده نجده الطفل بالديوان العام بالتوجه إلى عنوان الطفل المسجل في البلاغ بشارع ترعة المسلمية بكفر الزقازيق بجوار مستشفى الرمد وتم التواصل مع الوالد ر. ا. ع.. وإبلاغه بالعثور على ابنه المتغيب في محافظة قنا.

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كما كلف المحافظ مدير وحده نجده الطفل بالديوان العام  بالتنسيق  مع مدير الوحدة بمحافظة قنا وإيداع الطفل بأحد دور الرعاية في قنا لحين فك حظر تشغيل المواصلات العامه خلال إجازة العيد، وإعاده الطفل مره أخرى إلى حضن أمه وأبيه.


قدم والد الطفل الشكر لمحافظ الشرقية لاهتمامه بالبحث والعثور على فلذه كبده وإعادته إليه.


يذكر أن وحدة نجدة الطفل بديوان عام محافظة الشرقية تلقت بلاغ بتغيب الطفل  م. ر. ا. ع  والمقيم  بمنطقه كفر الزقازيق البحري في مطلع شهر رمضان المنقضي وقام مدير الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع جميع وحدات نجده الطفل وكذلك مديريات الأمن  بجميع المحافظات والإبلاغ ببيانات الطفل المتغيب حتى تتمكن الاجهزه التنفيذيه والأمنية البحث والعثور عليه.

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