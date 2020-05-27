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رياضة

رغم كورونا.. مفاوضات جادة من يوفنتوس مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:11 ص
بوجبا
بوجبا
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عبدالله هشام
أكد تقارير الصحف الإيطالية دخول نادي يوفنتوس في مفاوضات جادة مع فريق مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وطبقا لصحيفة توتو سبورت فإن نادي يوفنتوس أبلغبوجبا بتخفيض راتبه مع الفريق الفترة المقبلة حيث وضع النادي خطوة لتخفيض رواتب اللاعبين الجدد ل9 مليون يورو في الموسم بينما يبلغ راتب بوبجا 12 مليون يورو . 

وأضافت الصحيفة في تقريرها ان مانشستر يونايتد طلب 100 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الا ان يوفنتوس يصر علي تقليل المبلغ وإذخال احد اللاعبين ارون رامزي وادريان رابيو ودوجلاس كوستا في الصفقة . 

وأكملت الصحيفة بأن نادي مانشستر وافق علي تقليل قيمة الصفقة ولكن بالحصول علي البرازيلي اليكس ساندرو او ديميرال ورفضت السيدة العجوز التخلي عنهم . 

جدير بالذكر ان بول بوجبا كان يلعب ضمن صفوف فريق يوفنتوس الايطالي حتي 2016 قبل الانضمام الي مانشستر يونايتد الذي لعب معهم 8 مباريات فقط خلال الموسم الحالي قبل ان يتوقف علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 
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