مهلة 48 ساعة.. ننشر خطاب الكاف الناري لـ الزمالك بشأن لافتة نادي القرن الحقيقي

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك بشأن رفع لافتة "نادي القرن الحقيقة بمقر النادي بـ ميت عقبة ووضع لوجو الكاف عليه.

وجاء نصر خطاب الكاف كالآتى: "إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك.. استخدام شعار كاف الرسمي دون موافقة والحصول على تفويض مسبق.. يكتب لك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن استخدام شعاره الخاص على لافتات ومنتجات تخص الزمالك.. وبصفة الاتحاد هو الحاكم لكرة القدم الأفريقية فهو يمتلك وبشكل حصري جميع الحقوق الخاصة باستخدام شعاره وهويته المرئية.





وأضاف البيان: "استخدام شعار كاف دون الحصول على أي موافقة منا وتسبب أضرارا جسيمة لنا ".



وتابع : "ونتيجة لذلك يجب على نادي الزمالك التوقف فورا عن الاستمرار في تلك الوقائع وإزالة شعار الاتحاد الإفريقي من جميع اللافتات والامتناع عن أي عمل آخر من شأنه أن يضر بحقوق ومصالح الاتحاد.





وطالب الكاف الزمالك الحصول على رد مكتوب خلال 48 ساعة من تسلم تلك الرسالة والتأكيد على احترام كل ما تم ذكره في خطابنا لك دون المساس بأي شيء آخر بعد الأضرار التي سُببت بالفعل.





إن الفشل في الامتثال الصارم لأي من المتطلبات التي تم ذكرها وحال حدوث أي تأخير فإن كاف سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد ناديك لحماية حقوق ومصالح كاف.