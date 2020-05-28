نعيش وضعًا استثنائيًا.. 7 قرارات لمحافظ الشرقية للتعامل مع أزمة كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة وضع آلية عمل محددة للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمُصابي فيروس كورونا وتطبيق البروتوكولات العلاجية طبقًا لإرشادات الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء خالد البروي، مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية طب جامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور احمد علي مدير مرفق الإسعاف والأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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وطالب المحافظ الجهات الطبية المشاركة بإعداد تقرير يومي مدوّن به المستشفيات المخصصة للعزل التابعة لكل جهة، وموضح به عدد أسرة العناية المركزة والحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وكذلك حالات العزل المنزلي.





قال المحافظ: نحن نعيش وضعًا استثنائيًا يتطلب منّا جميعًا التكاتف والاتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفة لحسن إدارة الأزمة التي تعاني منها البلاد والتغلب على الفيروس.





وخلال الاجتماع وجّه محافظ الشرقية الشكر لقوات الأمن على مجهوداتها الملموسة خلال الفترة السابقة ومواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا على ضرورة التأمين الجيد لبوابات المستشفيات المخصصة للعزل وتأمين العاملين بالمنشآت الصحية، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لاستمرارهم في أداء عملهم وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالفيروس.





وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على :

تشكيل لجنة مختصة من مديرية الصحة تقوم بالتنسيق بين القطاعات الطبية لتوجيه حالات مصابي فيروس كورونا للمستشفيات المخصصة للعزل.





متابعة توفير احتياجات مستشفيي الحسينية وصان الحجر مع تحديد أقرب مستشفى لهما لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة.





توفير 107 مدارس بكل وحدة محلية وتخصيص عدد من مراكز الشباب كأماكن بديلة مقترحه لاستقبال حالات العزل بها في حالة الاحتياج إليها.





تشكيل لجان عمل لمتابعة حالات العزل المنزلي والتأكد من اتباع الإرشادات الطبية والصحية لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء.





تخصيص أسّرة عناية مركزة بكل مستشفي للأطقم الطبية المشاركة في التصدي لجائحة كورونا.





التأكيد على رفع الروح المعنوية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي ومؤازرتهم باعتبارهم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين فهم يحملون رسالة إنسانية سامية ويضحون بأرواحهم لتوفير أوجه الرعاية لمصابي فيروس كورونا.





التواصل مع الجهات المعنية لتجهيز مركز الكبد بسعة 50 سريرًا بمستشفي الأحرار التعليمي لاستقبال الحالات متوسطة الإصابة بفيروس كورونا.