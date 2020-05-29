قبل ساعات من استئناف الحركة .. السكة الحديد تعدل مواعيد القطارات لتناسب الحظر.. والمترو يقلل زمن التقاطر .. والشرطة تتابع ارتداء الكمامات

النقل:
- السكك الحديدية تشغل ٦٦٤ قطارا يوميا
- المترو يشغل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق
- تعديل مواعيد ١٠ قطارات علي الوجه البحري والتشغيل من السادسة ونصف صباحًا
- استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات
- تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات
- بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات
جهود مكثفة تجريها وزارة النقل برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قبيل ساعات من استئناف حركة القطارات وخطوط المترو، بعد أسبوعا من التوقف خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، استغلته الحكومة المصرية، لتقليل التكدسات والحد من حركة المواطنين بين المحافظات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووجه المهندس كامل الوزير، اليوم الجمعة، قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية وبما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من، غدا السبت الموافق 30 مايو الجاري.
وأضاف أنه قد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية بتشغيل ٦٦٤ قطارا يوميا على الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد ١٠ قطارات علي الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق ٣٠ مايو على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة السادسة ونصف صباحًا وحتي الساعة السابعة ونصف مساءً عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل ٥٤ قطارا على خط القاهرة الإسكندرية و ٥٠ قطار علي خط القاهرة السد العالي و٣٦ قطار علي خط القاهرة منوف طنطا حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية.لافتا إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسيا نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأضاف وزير النقل أنه قد وجه قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع بالإضافة إلى تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.
وأشاد الوزير بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك حيث قام العمال بإستغلال تلك الفترة في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك علي خطوط الهيئة وعمل تجارب لأجهزة الاشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية وعمل العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.
وأعلنت وزارة النقل، أيضا، أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءً من يوم السبت، لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الجديد، حيث أنه قد تم إعداد جداول التشغيل حيث سيتم تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في اوقات الذروة والازدحام على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً.
ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساء ومن العتبة 19.45 مساء على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من يوم السبت من الساعة السادسة صباحًا.
وأشار البيان الى ان وزير النقل قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب .
وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالاضافة الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات
كما شدد الوزير على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.