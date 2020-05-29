قبل ساعات من استئناف الحركة .. السكة الحديد تعدل مواعيد القطارات لتناسب الحظر.. والمترو يقلل زمن التقاطر .. والشرطة تتابع ارتداء الكمامات

النقل:

- السكك الحديدية تشغل ٦٦٤ قطارا يوميا

- تعديل مواعيد ١٠ قطارات علي الوجه البحري والتشغيل من السادسة ونصف صباحًا

- استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات

- تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات

- بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات





وأضاف أنه قد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية بتشغيل ٦٦٤ قطارا يوميا على الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد ١٠ قطارات علي الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق ٣٠ مايو على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة السادسة ونصف صباحًا وحتي الساعة السابعة ونصف مساءً عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل ٥٤ قطارا على خط القاهرة الإسكندرية و ٥٠ قطار علي خط القاهرة السد العالي و٣٦ قطار علي خط القاهرة منوف طنطا حيث تتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية.لافتا إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسيا نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.













وأضاف وزير النقل أنه قد وجه قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع بالإضافة إلى تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.





وأشاد الوزير بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك حيث قام العمال بإستغلال تلك الفترة في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك علي خطوط الهيئة وعمل تجارب لأجهزة الاشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية وعمل العمرات والدوري والصيانة للعربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.