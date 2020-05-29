الدخول لمرتدى الكمامة فقط.. غدًا عودة حركة قطارات السكة الحديد والمترو

وطالب المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مستقلي القطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالالتزام التام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وقطارات السكة الحديد والمترو من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والتزامًا بقرارات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للغرامة.

وطالب المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مستقلي القطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالالتزام التام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وقطارات السكة الحديد والمترو من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والتزامًا بقرارات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للغرامة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.



