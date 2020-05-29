الدخول لمرتدى الكمامة فقط.. غدًا عودة حركة قطارات السكة الحديد والمترو

تعود غدًا السبت حركة تشغيل المترو والسكة الحديد، وفقًا للمواعيد الجديدة للحظر التي أقرها مجلس الوزراء. وذلك بعد توقفها طوال فترة إجازة العيد منذ الأحد الماضى.
وأعلنت السكة الحديد ومترو الأنفاق تطبيق قرارات مجلس الوزراء في ارتداء الركاب للكمامة داخل محطات وقطارات السكة الحديد والمترو، وأن عدم الإلتزام ستسبب في توقيع الغرامة المقررة من مجلس الوزراء.
وطالب المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مستقلي القطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالالتزام التام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وقطارات السكة الحديد والمترو من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والتزامًا بقرارات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للغرامة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.
وتضمنت نصوص القرار فى مادته الحادية عشرة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.