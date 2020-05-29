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أخبار العالم

فعال بنسبة 99%.. شركة صينية تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لـ كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:53 م
تجارب علاج فيروس
تجارب علاج فيروس كورونا
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أحمد محرم
توصل فريق من العلماء الصينيين إلى تركيبة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأكدوا أنه فعال في الحماية من الفيروس بنسبة 99%.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، أوضح فريق العلماء التابع لشركة "سينوفاك" الصينية للأدوية أن اللقاح دخل الآن المرحلة الثانية من التجارب، حيث يتعاطاه أكثر من 1000 متطوع.


وقالت الشركة الصينية إنها تدرس إجراء المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على اللقاح في المملكة المتحدة.

وكانت شركة "سينوفاك" قد نشرت الشهر الماضي نتائج تجارب أجرتها على اللقاح الذي أطلقت عليه اسم "كورونافاك"، حيث أثبت فعاليته في حماية القرود من التقاط عدوى فيروس كورونا.

لكن المشكلة التي تواجه الشركة حاليًا هي نقص عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين بعد تعافي أغلبيتهم الساحقة، ولذا تدرس الشركة إجراء المرحلة الثالثة من التجارب في دولة لديها عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا.
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