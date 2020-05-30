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أخبار البلد

اليوم.. بدء التقديم لوظائف التنمية المحلية إلكترونيا

السبت 30/مايو/2020 - 10:09 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تبدأ وزارة التنمية المحلية ، اليوم السبت في تلقي طلبات الراغبين بالتقدم لوظائف التنمية المحلية بالمحافظات.

ووتتلقى الوزارة الطلبات الكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، اعتبارا من اليوم و لمدة شهر حتي 30 يونيه المقبل.

كانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن حاجتها لشغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وذلك طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).


وقالت الوزارة إنه علي من يرغب في التقدم لشغل إحدي هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والموفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ، موضحة أنه يمكن الحصول عليه من علي البوابة الالكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة، وكذا التقدم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية ( www.mld.gov.eg ) وذلك خلال الفترة من ٣٠ مايو ٢٠٢٠ وحتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالادارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة علي العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات. 

ووجه شعراوي، بأن يقتصر التقديم للمسابقة وتقديم الاوراق الكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.
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