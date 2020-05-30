اليوم.. بدء التقديم لوظائف التنمية المحلية إلكترونيا

تبدأ وزارة التنمية المحلية ، اليوم السبت في تلقي طلبات الراغبين بالتقدم لوظائف التنمية المحلية بالمحافظات.





ووتتلقى الوزارة الطلبات الكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، اعتبارا من اليوم و لمدة شهر حتي 30 يونيه المقبل.





أعلنت عن حاجتها لشغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وذلك طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ). كانت وزارة التنمية المحلية،









وقالت الوزارة إنه علي من يرغب في التقدم لشغل إحدي هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والموفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ، موضحة أنه يمكن الحصول عليه من علي البوابة الالكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة، وكذا التقدم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية ( www.mld.gov.eg ) وذلك خلال الفترة من ٣٠ مايو ٢٠٢٠ وحتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.





من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالادارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة علي العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات.



