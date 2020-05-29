لمواجهة كورونا.. التنمية المحلية تشترط على الموظفين والمترددين عليها ارتداء الكمامة

الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ، أن الوزارة تفرض إجراءات صارمة على العاملين بها والمترددين عليها، حيث إن كل العاملين يرتدون الكمامات من قبل إجازة عيد الفطر بأسبوع وكذلك من يريدون دخول الوزارة من المواطنين. أكد





خالد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شرط دخول الوزارة للعاملين أو المواطنين هو ارتداء الكمامة والتطهير عند الدخول، مشيرا إلى أنه يتم وضع أدوات التطهير والتعقيم في مكتب الاستقبال الخاص بالوزارة. وأوضح









ونوه بأن الوزارة تنفذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة والقيادة السياسية، بشكل دقيق وتلتزم بتطهير المكاتب وجميع منشآتها وكذلك السيارات، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن توقيع عقوبات على المخالفين.





وأعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، انه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب إجازة عيد الفطر المبارك،سينفذ إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.

أما الأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.

وسيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من الشهر الجاري.



