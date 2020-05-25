الحكومة تتصدى لمخالفات البناء.. تفعيل قرار وقف تراخيص البناء بدءا من أمس ولمدة 6 أشهر.. استثناء القرى والنجوع .. يطبق على المواطنين

وزير التنمية المحلية:

تكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة

إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات

خالد قاسم:

استثناء المنشآت السياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار

مصادر:

حلول عاجلة لحل مشاكل الادرات الهندسية بالمحافظات









اتخذت وزارة التنمية المحلية عددا من الاجراءات للتصدى لمخالفات البناء وتصحيح الاوضاع في القاهرة الكبرى والاسكندرية وعواصم المحافظات.





فاصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة.





بالاضافة الى إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.









وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





وكذلك الإستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية و أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وإصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمبانى الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بالمحافظات لمدة ٦ أشهر.





وقال شعراوى ، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات علي ( المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط ) دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بالإضافة لمحافظة الإسكندرية مع إيقاف إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات ، وكذا الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقى المحافظات وطبقًا لرؤية المحافظ فى هذا الشأن.





كما وجه شعراوى بإستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقى المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف .





وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين، بضرورة إعادة فتح الجراجات التى تم إستغلالها لأغراض أخرى لإستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير إنتظار السيارات بالشوارع.





واكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ان قرار وقف تراخيص البناء في القاهرة الكبرى والاسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية بالمحافظات.





واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه بدأ تفعيل القرار من امس ولمدة 6 اشهر ،وانه سارٍ على المواطنين فقط ولا ينفذ على المنشآت السياحية و المشروعات القومية او في القرى والنجوع بالمحافظات.





بينما كشفت مصادر مسئولة عن المقترحات التي تدرسها وزارة التنمية المحلية لحل مشكلة نقص مهندسى الإدارة الهندسية بالمحافظات، حيث تتجه الوزارة إلى سد العجز الشديد فى عدد المهندسين والفنيين عن طريق قيام المحافظات بالتعاقد بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة ، بالإضافة إلى تعديل قانون البناء وتشريعات التنميه العمرانيه والذى تم الانتهاء من مناقشه قانون البناء الجديد فى مجلس النواب.





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وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيجري تحفيز العاملين بالمنظومة والمهندسين عن طريق جزء من غرامات المخالفين ورسوم التراخيص وسيتم تحديد نسبة التحفيز في اللائحة التنفيذية للقانون.





وتابعت المصادر أن المحافظات تقوم بحصر العجز الموجود في مهندسى الإدارات الهندسية ، حيث أعلنت محافظة الجيزة أن لديها عجزا في حوالي ١٣٠ مهندسا وباقي المحافظات تتخذ الإجراءات.



