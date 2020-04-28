شعراوي: وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.. حلول عاجلة لمشكلة نقص مهندسى الإدارات الهندسية بجميع تخصصاتهم فى المحافظات.. وعدم توصيل المرافق لأى عقار لا يلتزم بإنشاء جراج خاص بالمبنى

- وزير التنمية المحلية:
- حصر مخالفات تحويل جراجات السيارات إلى أنشطة تجارية بالقاهرة الكبرى
- ندرس مقترحات مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا
- يؤكد المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر
- التعامل مع المخالفات بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد
- جميع المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر المحافظات قامت بجهود كبيرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أزمة كورونا
عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية، وكذا مخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار فى إزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية، وأثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، أن جميع المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر، خاصة فى عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات،
مشيرًا إلى ضرورة قيام المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية فيما يزيد على ستة أدوار (أرضى + 5 متكرر) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى، على أن يتم إعداد دراسات باستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بجهود كبيرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية ومديريات الأمن، خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية.
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع المحافظين حلول بديلة للأسواق التى تم غلقها وتوفير قطع أراضٍ لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.
وردًا على ما عرضه المحافظون من وجود عجز فى مهندسي الإدارات الهندسية بجميع الأحياء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسى الإدارات الهندسية بجميع تخصصاتهم فى المحافظات، خاصة بعد إعداد حصر كامل بالعجز فى المهندسين واحتياجات كل محافظة.
من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه أصدر قرارًا رقم 2945 لسنة 2020 بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر بجميع أحياء المحافظة، ما عدا المشروعات القومية وذات النفع العام مراعاة لظروف العمران وإعادة التخطيط بنطاق القاهرة.
كما عرض عبد العال جهود المحافظة فيما يخص فتح الجراجات المغلقة فى بعض المناطق بالمحافظة منذ صدور توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، خاصة فى مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج.
وأوضح محافظ القاهرة أنه تم تحديد عدد من الأماكن التى تصلح لإقامة جراجات عليها لدراستها وبحث عرضها على القطاع الخاص.
كما أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وكذا الاستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.
وشدد شعراوى على ضرورة مراجعة جميع تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد من توفير جراجات لانتظار السيارات بكل مبنى ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التى تقدم بها مالك العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الالتزام بذلك.
وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة تنسيق المحافظات مع الجهات المختلفة وعدم توصيل المرافق لأى عقارات جار إنشائها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها.
وطالب بإعداد حصر للعقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها فى المحافظات الثلاثة.