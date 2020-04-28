شعراوى: حلول عاجلة لمشكلة نقص مهندسى الإدارات الهندسية بجميع تخصصاتهم فى المحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بجهود كبيرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية ومديريات الأمن، خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية.





وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع المحافظين حلول بديلة للأسواق التى تم غلقها وتوفير قطع أراضٍ لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية، وكذا مخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.





وردًا على ما عرضه المحافظون من وجود عجز فى مهندسي الإدارات الهندسية بجميع الأحياء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسى الإدارات الهندسية بجميع تخصصاتهم فى المحافظات، خاصة بعد إعداد حصر كامل بالعجز فى المهندسين واحتياجات كل محافظة.





من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه أصدر قرارًا رقم 2945 لسنة 2020 بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر بجميع أحياء المحافظة، ما عدا المشروعات القومية وذات النفع العام مراعاة لظروف العمران وإعادة التخطيط بنطاق القاهرة.





كما عرض عبد العال جهود المحافظة فيما يخص فتح الجراجات المغلقة فى بعض المناطق بالمحافظة منذ صدور توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، خاصة فى مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج.





وأوضح محافظ القاهرة أنه تم تحديد عدد من الأماكن التى تصلح لإقامة جراجات عليها لدراستها وبحث عرضها على القطاع الخاص.