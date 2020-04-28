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أخبار البلد

التنمية المحلية: حصر مخالفات تحويل جراجات السيارات إلى أنشطة تجارية بالقاهرة الكبرى

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:23 ص
ايمان البكش
أكد اللواء  محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وكذا الإستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع  وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشدد شعراوى على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد من توفير جراجات لانتظار السيارات بكل مبني ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التى تقدم بها مالك العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الالتزام بذلك.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة تنسيق المحافظات مع الجهات المختلفة وعدم توصيل المرافق لأى عقارات جار إنشائها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها.

كما طالب وزير التنمية المحلية بإعداد حصر للعقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها فى المحافظات الثلاثة.
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