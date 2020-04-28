اليوم.. الأعلى للإعلام يفتح التحقيق في أزمة برنامج رامز مجنون رسمي

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، التقارير الخاصة بالدراما الرمضانية حول المخالفات التى تم رصدها إضافة إلى الشكاوى التى وردت إليها حتى الآن، وبحث أزمة برنامج "رامز مجنون رسمي".





وقال محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة شكوى مستشفى الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بشأن البرنامج .





من جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ان اجتماع اليوم سيناقش البلاغ المقدم ضد برنامج "رامز مجنون رسمي" بشكل قانونى،ويطبق عليه قانون المجلس،وذلك بعد الاستماع لكافة آراء الاعضاء وتحليل الحلقات التى عرضت طوال الأيام الماضية.





وكانت مستشفى الصحة النفسية قد طلبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".





وقالت المستشفى فى بيان رسمى إن البرنامج يسئ للمجتمع المصرى والصحة النفسية له، وتم تشكيل لجنة من المجلس القومى للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج وسيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع ورادع لنوعية هذه البرامج التى تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.





وتابع البيان "المجتمع المصرى يمر بظروف صعبة نظرا لتفشى فيروس كورونا وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم وتماشيا مع التوجيهات الحكومية بوضع صحة المواطن المصرى فى الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة للحفاظ على صحة المواطن فقد لاحظت الأمانة برنامج رامز مجنون رسمى المذاع على إحدى القنوات الخاصة ووجدنا أن البرنامج يحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بالآلام التى يسببها للآخرين".





وأضافت البيان ان "اسم البرنامج رامز مجنون رسمى يسئ للمرض النفسى ويزيد من وصمة المرض النفسى والتى تحاول الدولة جاهدة فى إزالة هذه الوصمة، مشيرة إلى وجود تهديدات على الصحة النفسية للطفل حيث أن الطفل يميل إلى تعلم سلوكياته بالتقليد، وميل العديد من مقدمى نوعية هذه البرامج إلى بعض الممارسات والتى تعد اعراضا لاضطرابات نفسية مثل التباهى ببمارسة نفوذهم وهى النرجسية"





وأكدت أنه فى حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج فقد يتعرضون إلى أعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن فى حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا أمر شديد الخطورة كونه يعمل لى تحقيق الربح وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع وهى أن الغاية "المكتسبات المالية" تبرر الوسيلة وهذا بالتأكيد لا يمثل الفن والفنان المصرى العظيم.





من جانب أخر أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة بيانا عاجلا اشارت فيه أنه من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة ونحن فى معية شهر رمضان المعظم

فقد تابعت نقابة الاعلاميين عن كثب مايحدث ببرنامج المقالب " رامز مجنون رسمي " والذي يقدمة الفنان رامز جلال والذى تخطى كل حدود الرسائل الاعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى بل يساعد علي رسخ العنف وإهداره للحقوق الإنسانية فبدلا من تكريمها والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالأستهزاء والحط من قدرهاو الإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية





.واذ تهيب نقابة الإعلاميين المصرية بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها بإعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى





وكما تهيب النقابة ضيوف البرنامج بالبعد عن متابعة مثل هذه البرامج لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه. وأخيرا لايسعنا القول سوى حفظ الله مصر وشعبها.