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بعد تقدمه ببلاغ ضده.. مرتضى منصور: رامز مكانه مستشفى الأمراض العقلية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:23 م
مرتضى منصور ورامز
مرتضى منصور ورامز جلال
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حمزة شعيب
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال.


وأضاف مرتضى منصور، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مؤكدا أن "ما يفعله رامز فى برنامجه مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع".


وتابع "رامز بيقول انا مجنون رسمي والمجنون مكانه مستشفي الأمراض العقلية".


وفى وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمى" الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر.


وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب"، بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.


وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه لن يسكت على أى إهانة للزمالك خلال البرنامج، مطالبا المسئولين عن الإعلام بالتحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.

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