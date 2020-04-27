AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لن أسكت على إهانة الزمالك.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال مع ضيوفه شروع في قتل.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:29 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
حمزة شعيب
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ما يفعله رامز فى برنامجه مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال.


وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "رامز بيقول أنا مجنون رسمي والمجنون مكانه مستشفى الأمراض العقلية".


ونوه بأن سلوكيات رامز مع ضيوفه تصل إلى حد الشروع فى القتل.


وفي وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر.


وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب " بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.


وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه لن يسكت على أى إهانة الزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامز جلال يتصدر تويتر بعد طرحه بوستر مقلبه الجديد

كيف نجح رامز جلال فى اصطياد نجوم الأهلي والزمالك ببرنامجه الجديد؟ .. اعرف القصة

أخبار رامز جلال.. كيف احتفل بعيد ميلاده.. وصراخ الفنانين في مجنون رسمي يثير الجدل

تعليق ساخر من أحمد السعدني على الحلقة الثانية من برنامج «رامز مجنون رسمي»

مهزلة سخيفة..أول رد فعل لمرتضى منصور على برنامج رامز مجنون رسمى

ليه تقبلوا بالمهانة.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما عنيفا على ضيوف رامز جلال

ترشيحاتنا

مش معقول.. أحمد موسى يعلق على زيادة إصابات فيروس كورونا اليوم

لن أسكت على إهانة الزمالك.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال مع ضيوفه شروع في قتل.. فيديو

شاهد..غسيل وتعقيم الكعبة بمشاركة عبدالرحمن السديس

وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي تمت معاقبتهم بسبب حسام حسن.. فيديو

بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل عن الأهلي والزمالك فى الصيف

وفاة الصحفى محمود رياض بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار