لن أسكت على إهانة الزمالك.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال مع ضيوفه شروع في قتل.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، إن ما يفعله رامز فى برنامجه مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال









وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "رامز بيقول أنا مجنون رسمي والمجنون مكانه مستشفى الأمراض العقلية".









ونوه بأن سلوكيات رامز مع ضيوفه تصل إلى حد الشروع فى القتل.









وفي وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر.









وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب " بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.









وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه لن يسكت على أى إهانة الزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.



