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فن

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:55 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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سعيد فراج
نشر الفنان رامز جلال صورا من كواليس حلقة اليوم ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» والتي كانت ضحيتها الفنانة أمينة خليل.

وعلق رامز جلال على إحدى الصور قائلًا: «امينة خليل بعد التعديل»، وفي صورة أخرى، علق قائلًا: «بتشيلوا العيون .. دى الرجاله مظاليم»، وذلك في إشارة منه إلى قيامها بتغيير العدسات اللاصقة. 


وخلال الحلقة، أصيبت الفنانة أمينة خليل بصدمة وذهول كبيرين؛ بعد ظهور رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر".


ووصف رامز، أمينة خليل بأنها "راسمة دور البنوتة الكيوت.. الرومانسية التي تتحول لبلطجية"، ساخرًا "عايزين نجيب مناخيرها الأرض".


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.


ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف لتعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "إم بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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