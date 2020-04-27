أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل

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وعلق رامز جلال على إحدى الصور قائلًا: «امينة خليل بعد التعديل»، وفي صورة أخرى، علق قائلًا: «بتشيلوا العيون .. دى الرجاله مظاليم»، وذلك في إشارة منه إلى قيامها بتغيير العدسات اللاصقة.









وخلال الحلقة، أصيبت الفنانة أمينة خليل بصدمة وذهول كبيرين؛ بعد ظهور رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر".





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ووصف رامز، أمينة خليل بأنها "راسمة دور البنوتة الكيوت.. الرومانسية التي تتحول لبلطجية"، ساخرًا "عايزين نجيب مناخيرها الأرض".



