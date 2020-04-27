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توك شو

قبل خروجه من الصور.. أمينة خليل تصف رامز جلال بالرذل .. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:15 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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حمزة شعيب
دخلت الفنانة أمينة خليل في حالة صدمة، بعد ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

ووصفت الفنانة أمينة خليل رامز جلال بالرذل، خلال الإجابة على فقرة الصور المقدمة من الإعلامية اروي.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.


ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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