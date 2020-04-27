قبل خروجه من الصور.. أمينة خليل تصف رامز جلال بالرذل .. فيديو



اقرأ ايضا | أمينة خليل الضحية الـ 4 لـ رامز مجنون رسمي





ووصفت الفنانة أمينة خليل رامز جلال بالرذل، خلال الإجابة على فقرة الصور المقدمة من الإعلامية اروي.





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





اقرأ ايضا شاهد.. صدمة أمينة خليل بعد رؤية رامز جلال





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.



