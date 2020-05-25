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أخبار البلد

لمدة 6 أشهر.. وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:40 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كلًا فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .


وكان قد عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعًا  سابقا مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وشهد الإجتماع إستعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية وكذا مخالفات تحويل إستخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى .

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، مع الإستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية و أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .
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