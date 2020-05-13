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محافظات

5 مناطق مستثناة من قرار وقف إصدار تراخيص البناء في الشرقية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:02 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه
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محمد الطحاوي

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استثناء المدن ذات الكثافة السكانية المنخفضة (القرين - منشأة أبو  عمر - صان الحجر الحسينية - القنايات أولاد صقر - الإبراهيمية ) القرى والعزب والنجوع لمراكز ومدن المحافظة والمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية من القرار رقم 4968 لسنه 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء لمده 6 أشهر وتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة خلال فترة الحظر الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المحافظة.

 

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف تراخيص المباني الجديدة والتعليات للمواطنين لمده ستة أشهر على المباني السكنية القائمه للمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحة والحكومية والقوميه لبعض المحافظات والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية واستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف، وعلى القرار رقم 4968 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء لمده 6 اشهر وتعليق التراخيص الصادره خلال فتره الحظر.

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كما أصدر المحافظ  القرار رقم 5770 لسنه 2020 م  بإلزام مدير عام الإداره العامه للمواقف والإدارات التابعه له و رئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحه بالشرقية و مشروع السرفيس بنطاق المحافظه بوضع لوحات إرشاديه بالمواقف بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب للكمامات وذلك حرصًا على صحه وسلامة المواطنين  في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدوله لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف المحافظ انه في حالة المخالفة يتم تطبيق العقوبات المقررة قانونا وتحصيل غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه من السائقين المخالفين.

 

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأموري المراكز وأقسام الشرطة.

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