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فن

ضرب حقيقي .. مشهد تأديب يسرا لابنها في خيانة عهد يدخل تريند يوتيوب

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:10 م
يسرا
يسرا
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نبيل العدوى
تصدرت الفنانة يسرا تريند جوجل، بعد ظهورها فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى وتحدثت فيه عن نجاح مسلسلها الأخير خيانة عهد الذى عرض فى رمضان. 


وكشفت يسرا عن عدد من الصعوبات الصحية والنفسية التى مرت بها خلال رحلتها الفنية ولعل من أبرزها إصابتها بفيروس بالمخ، مشيرة إلى أنها من الشخصيات التي تتحمل الوجع والألم.


وأضافت أنها سافرت إلى فرنسا لتلقي العلاج والبعض كان يعتقد أنها في نزهة ولكنها كانت تعالج من الفيروس الذي أصيبت به وكان السبب الرئيسى فى مساعدة الفنان عادل إمام بها والذى نصحها بضرورة الذهاب الى طبيب فى فرنسا كان يعالج عنده وبعد اجراء الجراحة خضعت لفترة علاج وكان مطلوب منه عدم الكلام فيها. 

وتصدر مشهد ضربها لابنها الفنان خالد أنور في مسلسل خيانة عهد تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما أكدت أن الضرب كان حقيقيا.

خيانة عهد يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا. 


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