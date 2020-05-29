ضرب حقيقي .. مشهد تأديب يسرا لابنها في خيانة عهد يدخل تريند يوتيوب

وأضافت أنها سافرت إلى فرنسا لتلقي العلاج والبعض كان يعتقد أنها في نزهة ولكنها كانت تعالج من الفيروس الذي أصيبت به وكان السبب الرئيسى فى مساعدة الفنان عادل إمام بها والذى نصحها بضرورة الذهاب الى طبيب فى فرنسا كان يعالج عنده وبعد اجراء الجراحة خضعت لفترة علاج وكان مطلوب منه عدم الكلام فيها.