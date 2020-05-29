يسرا تكشف موقف أثار غضبها أثناء تصوير مسلسل خيانة عهد.. فيديو









كشفت الفنانة يسرا عن كواليس مسلسل "خيانة عهد" والتحديات التي واجهتهم أثناء تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة المنتجة لتعقيم مكان التصوير والممثلين.





وقالت الفنانة يسرا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" إنه عندما عرض عليها سيناريو مسلسل "خيانة عهد" عحبت بالشخصية كثرا، متابعة "وافقت على طول بعد ما قرأت السيناريو ووقعت في غرامه".





















تحدثت الفنانة يسرا عن كواليس مسلسل "خيانة عهد" والتحديات التي واجهتهم أثناء تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة المنتجة لتعقيم مكان التصوير والممثلين.





روت الفنانة يسرا موقفا جمع بينها وفريق عمل مسلسل "خيانة عهد" قائلة : "مرة أثناء تصوير مسلسل خيانة عهد دخلت ملقتش حد لابس كمامات كتير، غضبت وقولتلهم أمال فين الكمامات والكل ارتداها في ثانية، متنسوش لأننا في خطر بجد".





















أكدت الفنانة يسرا ، أن إطلالتها الفرعونية في حفل الأوسكار، نالت إعجاب الجميع، مشيرة إلى أنها كانت أحد أعضاء لجنة تحكيم الأوسكار.





وتحدثت يسرا خلال استضافتها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، عن إطلالتها في إعلان رمضان قالت : قدمت الإعلان مع الراحل العظيم عمر الشريف منذ ٢٥ عامًا، مرددة: "تفاجأت عندما علمت أنه قد مر عليه كل تلك السنوات، وعندما بدأت في التصوير هذا العام شعرت وكأنني عدت لزمن البلاتوهات الجميل القديمة".

























كشفت الفنانة يسرا كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد" خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أن البعض كانت يتوقع عدم استكمال المسلسل خوفا من فيروس كوفيد 19، ولكنها فضلت الإستكمال دون توقف ولكن بضوابط وقائية معينة، وقالوا وقتها بيصوروا المسلسل ازاي وقت الكورونا.





وقالت "يسرا" خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" إنها اتخذت قرار باستكمال مسلسل "خيانة عهد" حتى لا يتضرر أحد بسبب وقف العمل، متابعة : "اعتبرت نفسي في مهمة رسمية لان في ناس بتاكل عيش من ورايا".





















كشفت الفنانة يسرا كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد" خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أن البعض كانت يتوقع عدم استكمال المسلسل خوفا من فيروس كوفيد 19، ولكنها فضلت الإستكمال دون توقف ولكن بضوابط وقائية معينة، وقالوا وقتها بيصوروا المسلسل ازاي وقت الكورونا.





وتحدثت الفنانة يسرا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" عن كواليس مسلسل "خيانة عهد" والتحديات التي واجهتهم أثناء تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة المنتجة لتعقيم مكان التصوير والممثلين.





















كشفت الفنانة القديرة يسرا عن تفاصيل وفاة والدتها، وشعورها بيوم وفاتها، موضحة أنها ظلت فى المستشفى بجوار والدتها 40 يوما ولم تخرج منه.













وقالت يسرا خلال استضافتها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية"سى بى سى": "كنت عارفة ان أمي هتموت فى اليوم اللى ماتت فيه.. الفنانة إلهام شاهين كانت قاعدة معايا وقلت لي أمك هتموت بكرة".

























كشفت الفنانة يسرا عن انتهاء فريق عمل "خيانة عهد" تصوير عمل المسلسل قبل الحلقة الأخيرة بيوم واحد فقط.





وقالت يسرا خلال استضافتها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، إنه فى ظل انتشار فيروس كورونا تم تقليل عدد فريق العمل خلف الكاميرات، لـ 155 شخصا فقط.



