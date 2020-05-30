مع السلامة يا عم البهجة.. حسني شتا يودع الراحل حسن حسني

ونشر شتا صورة له مع الفنان حسن حسنى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلق شتا على الصورة قائلا: "زعلت من كل قلبي والله .البقاء لله ايقونه السعاده عم حسن حسني في ذمه الله ... مع السلامه يا عم البهجه والضحكة اللي من القلب ..ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه يااستاذ البساطة والتلقائية ..ادعوله بالرحمه والمغفرة".

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توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.





ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).



