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فن

باسم ياخور ينعى حسن حسنى عبر إنستجرام

السبت 30/مايو/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعى النجم السورى باسم ياخور النجم حسن حسنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وكتب باسم ياخور ناعيًا:"الفنان حسن حسني. في ذمة الله. رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان".


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توفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



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