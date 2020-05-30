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فن

صانع البهجة.. رانيا محمود ياسين تنعى حسن حسنى بكلمات مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة للنجم الكبير الراحل حسن حسنى.

وكتبت رانيا ياسين ناعية: "البقاء لله في النجم الكبير صانع البهجه القدير حسن حسني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" انا لله وانا اليه راجعون".

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وتوفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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