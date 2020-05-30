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أخبار العالم

أعلى معدل يومي.. قطر تسجل 2355 إصابة كورونا جديدة

السبت 30/مايو/2020 - 02:02 م
أعلى معدل يومي..
أعلى معدل يومي.. قطر تسجل 2355 إصابة كورونا جديدة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، السبت، تسجيل 2355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزراة الصحة فى قطر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس الفتاك وصل إلى 55262 حالة.

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وأعلنت إمارة قطر تسجيل شفاء 5235 شخصا من المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 25839 حالة. 

وقالت ألمانيا إن قطع واشنطن العلاقات مع منظمة الصحة تعتبر "انتكاسة كبيرة لـ منظمة الصحة العالمية".

وشن ترامب هجوما حادا على الصين، متهما إياها بانتهاك الكثير من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية.
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