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أخبار البلد

أول حالة ولادة لمصابة بكورونا بالمستشفيات التعليمية بالقاهرة

السبت 30/مايو/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم السبت 30 مايو عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الجمهورية التعليمي بالقاهرة.

وأفاد ا.د. محمد فوزي السودة رئيس الهيئة بأن المريضة موجودة بالعزل الطبي بمستشفى الجمهورية التعليمي وهي أحد المستشفيات التي انضمت حديثا للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتتبع مستشفى احمد ماهر إداريا وبها قسم مخصص لعزل المصابين من الأطقم الطبية وقسم خاص مجهز للقيام بالغسيل الكلوي لمرضى فيروس كورونا المستجد وتعد هذه الحالة هي أول حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية بالقاهرة بعد حالة الولادة التي تمت بمستشفى سوهاج التعليمي الأسبوع الماضي.

وصرح د. احمد عبد العزيز مدير مستشفى احمد ماهر التعليمي بأن الحالة وضعت مولودها اليوم بمستشفى الجمهورية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبي حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبي متميز ويضم : 
د. عبد الرحمن فتحي نساء
د. محمد أبو بكر محمد نساء
د. هشام محمد تخدير 
د. محى الدين سويلم أطفال 
مس منة الله حسن تمريض 
محمد شحاتة عامل 
وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.
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