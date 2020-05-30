وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان ثلاجة حفظ التقاوي ومركز التلقيح الصناعي

رافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، و المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ، لمواصلة زيارته إلى المحافظة.





حيث تفقد ثلاجة حفظ التقاوي، ومحطة الغربلة، فضلا عن مجمع محاصيل سخا، ومركز التلقيح الاصطناعي بسخا، كذلك محطة إنتاج البيض ومصنع الأعلاف التابع للإصلاح الزراعي .









وعلى هامش الزيارة ، قال القصير انه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في نشر فكر العمل الحر لدى الشباب فإن وزارة الزراعة تدعو شباب مصر الاستفادة من القروض التي يقدمها البنك المركزي للأنشطة الزراعية والحيوانية بفائدة ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان والمشروع القومي للبتلو والوزارة تقدم لها الخبرة والتدريب اللازم ، وأيضا الرعاية البيطرية.





وأضاف القصير، ان الهدف من الجولات الميدانية هو متابعة كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية على الطبيعة ودعم القيادات وإعطائهم ثقة ومشاركتهم في نجاحهم وأيضا إعادة تقييم الأصول وحسن استغلالها بالإضافة إلى معالجة أي سلبيات وحل المشاكل على أرض الواقع.





وأضاف أن جميع قطاعات الوزارة تعمل بكفاءة عالية لتوفير الغذاء للمواطنين ، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جامعة كفر الشيخ في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة في المحافظة.









وأضاف القصير، أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات والأصناف لتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في الحد من الفجوة الغذائية وايضا استمرار تقديم الدعم والخدمات للفلاح والتوسع الزراعي الأفقي والرأسي وزيادة مراكز التلقيح الصناعي والخدمات الزراعية المميكنة والارشاد والاهتمام بالاستثمار الزراعي ودعم الصادرات من أجل دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي .









من ناحيته أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ ، ان هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الزراعة وأعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بين الوزارة والمحافظة.





وأضاف نور الدين ، أن كفر الشيخ محافظة زراعية بالدرجة الأساسية ، حيث تسهم بنسبة كبيرة في الانتاج الزراعي والحيواني وأيضا الثروة السمكية.





وناشد نور الدين ، شباب المحافظة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها وزارة الزراعة وقروض البنك المركزي الميسرة بإقامة مشروعات انتاجية تسهم في زيادة الانتاج وحل مشاكل البطالة.





واكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، أن الوزارة تعمل حاليا على رفع كفاءة جميع مزارع الانتاج الحيواني وتحويل مزراع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وفائض للتصدير من الدواجن.





وأشار إلى اهمية قرار وزير الزراعة الذي يلزم أصحاب المزراع بالاستعانة بطبيب بيطري كشرط من شروط الترخيص مما يساعد المربين على زيادة الانتاج وأيضا توفير فرص عمل للأطباء البيطريين.







