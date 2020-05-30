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محافظات

أفكار خارج الصندوق.. وزير الزراعة: تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بأسلوب اقتصادي ..صور

السبت 30/مايو/2020 - 01:55 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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محمود زيدان
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة مزرعة الإنتاج الحيواني بسخا، وإدارتها بأسلوب اقتصادي بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الإنتاج الحيواني، مما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ.

وقال وزير الزراعة، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي،  إنه يجرى العمل حاليًا على تطوير كافة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما سيساهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، وكذلك منتجات الألبان.

وكان محافظ كفر الشيخ، ووزير الزراعة، قد تفقدا مزرعة الإنتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والتي تبلغ مساحتها حوالي 12 فدانًا، وتحتوي على 215 رأس من الأبقار، واستمعا إلى عرض مفصل حول أنشطتها الإنتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم ، والدكتور سامي درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج.
أفكار خارج الصندوق.. وزير الزراعة: تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بأسلوب اقتصادي ..صور
أفكار خارج الصندوق.. وزير الزراعة: تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بأسلوب اقتصادي ..صور
أفكار خارج الصندوق.. وزير الزراعة: تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بأسلوب اقتصادي ..صور
أفكار خارج الصندوق.. وزير الزراعة: تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بأسلوب اقتصادي ..صور
أفكار خارج الصندوق.. وزير الزراعة: تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بأسلوب اقتصادي ..صور
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