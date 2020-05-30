أفكار خارج الصندوق.. وزير الزراعة: تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بأسلوب اقتصادي ..صور

السيد القصير ، ، على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة مزرعة الإنتاج الحيواني بسخا، وإدارتها بأسلوب اقتصادي بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الإنتاج الحيواني، مما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء محافظة أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة مزرعة الإنتاج الحيواني بسخا، وإدارتها بأسلوب اقتصادي بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الإنتاج الحيواني، مما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ





وقال وزير الزراعة، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي، إنه يجرى العمل حاليًا على تطوير كافة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما سيساهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، وكذلك منتجات الألبان.





وكان محافظ كفر الشيخ، ووزير الزراعة، قد تفقدا مزرعة الإنتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والتي تبلغ مساحتها حوالي 12 فدانًا، وتحتوي على 215 رأس من الأبقار، واستمعا إلى عرض مفصل حول أنشطتها الإنتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني.