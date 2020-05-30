وزير الزراعة يتفقد مشروعات إنتاجية في كفر الشيخ اليوم

يبدأ السيد القصير، وزير الزراعة جولة تفقدية اليوم عقب وصوله إلى محافظة كفر الشيخ، لزيارة بعض المشروعات الإنتاجية الهامة الزراعية والحيوانية والبحثية .





ويرافق الوزير في جولته اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومحافظة كفر الشيخ.



