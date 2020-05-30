مواطنو أسوان يلتزمون بارتداء الكمامة في المناطق المختلفة.. فيديو وصور

التكاتف والتعاون لعبور هذه المرحلة الحرجة التى تشهدها مختلف دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) يسعى لتحقيقه العديد من المواطنين من خلال الإلتزام بالتعليمات التي أعلنتها وزارة الصحة وتحرص أجهزة الدولة على تنفيذها من أجل الخروج بسلام وأمان من هذه الجائحة .





وفى هذا الإطار رصدت عدسة " صدى البلد " الإلتزام الواضح من الكثير من المواطنين بالشوارع والمركبات والسيارات والأسواق داخل نطاق محافظة أسوان بإرتداء الكمامة أثناء سيرهم أو توجهم لقضاء احتياجاتهم المختلفة .





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلزام العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية.





وقال محافظ أسوان بأن ذلك سيتم إعتبارًا من اليوم السبت 30 مايو لحين صدور إشعار آخر حيث سيتم توقيع غرامة 4 ألاف جنيه على كل من يخالف‪ هذا القرار .





ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها المحافظة للتصدى لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .





اقرأ أيضًا :





وشدد اللواء أشرف عطية على أن القرار شمل أيضًا تطبيق إرتداء الكمامات بجميع الأسواق ، أو المجمعات والسوبر ماركت ، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة.





وأوضح المحافظ بأنه ستقوم الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ومن إدارة المرور بتحرير المخالفات وخاصة لسائقى سيارات السرفيس في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة .





وأضاف أشرف عطية بأن المحافظة قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة ونقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية مع العمل على إغراق السوق المحلى بكميات إضافية منها لمنع خلق سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها .



