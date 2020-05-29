محافظ أسوان: تطهير وتعقيم البؤر المكتشف فيها كورونا.. صور

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن هناك تنسيقا مع قطاع أسوان العسكرى لتطهير وتعقيم البؤر المكتشف فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).





وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم تطهير منطقة حوض السويقة بحرى أطلس وأيضًا بمنطقة السيل الريفى كما تم تكليف الطب الوقائى بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم طبقًا للمخطط تحت إشراف المحافظة.





وكان محافظ أسوان أعطى تعليماته لكل المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلزام العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية.





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وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتم اعتبارًا من غد السبت 30 مايو لحين صدور إشعار آخر حيث سيتم توقيع غرامة 4 آلاف جنيه على كل من يخالف‪ هذا القرار.



